Homem dispara tiro para o alto em manifestação pró-Palestina nos EUA

Um homem teria dirigido seu carro até o grupo, saiu e disparou antes que a polícia dissesse que o levou sob custódia. Uma testemunha disse ao Chicago Sun-Times que o carro do homem estava coberto com bandeiras israelenses, informou o jornal.

O episódio ocorreu na noite de domingo em torno de um salão de banquetes no vilarejo de Skokie, onde cerca de mil pessoas se reuniram para mostrar solidariedade a Israel, segundo os organizadores do evento. Um grupo de cerca de 200 manifestantes pró-Palestina realizou seu próprio comício perto do salão.

Um homem disparou um tiro para o alto e outro lançou spray de pimenta contra manifestantes durante um protesto pró-Palestina em Chicago, nos Estados Unidos, no domingo, 22. De acordo com a polícia local, as duas pessoas foram presas.

Outro homem, saindo do salão de banquetes usando uma bandeira israelense como capa, borrifou spray de pimenta na multidão antes de ser preso. Ninguém ficou gravemente ferido na confusão, mas o spray de pimenta atingiu vários manifestantes, um policial de Chicago e um repórter do Sun-Times.

Hatem Abudayyeh, presidente nacional da Rede da Comunidade Palestina dos EUA, disse à Associated Press que seu grupo organizou o protesto junto com a Aliança de Chicago Contra a Repressão Racista e Política de Chicago para reagir à agressão israelense. Ele disse que ouviu o tiro e viu a pessoa atacar a multidão com spray de pimenta.

"Esta é uma preocupação que temos em todo o país", disse Abudayyeh. "Os palestinos, seja em protestos ou vivendo suas vidas diárias, estão sendo atacados." Ele acusou os líderes políticos pró-israelenses nos EUA de inflamarem as tensões.

"Não só temos que trabalhar 24 horas por dia para ajudar a educar o público americano (...). Também temos que defender a nossa comunidade de ataques físicos às suas vidas", disse ele.

Alison Pure-Slovin, diretora do escritório regional Centro-Oeste do Simon Wiesenthal Center, uma organização global judaica, disse em comunicado que seu grupo organizou a reunião no banquete. "Foi uma demonstração incrível de solidariedade e apoio ao Estado de Israel e ao povo judeu", disse ela no comunicado. Ela não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando comentários sobre as prisões.

As mensagens deixadas ao Departamento de Polícia de Skokie e ao Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Cook perguntando se os homens serão acusados não foram respondidas.