Hezbollah libanês pretende se unir ao Hamas na guerra contra Israel?

O Irã, aliado do Hezbollah e do Hamas, alertou que o conflito poderia se agravar devido aos incessantes bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza, em resposta ao ataque das milícias islamitas contra seu território, que deixou mais de 1.400 mortos, segundo autoridades israelenses.

Desde 7 de outubro, a violência na fronteira entre Israel e Líbano deixou 40 mortos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também quatro civis, incluindo um fotógrafo da agência de notícias Reuters. Do lado israelense, quatro pessoas morreram.

No dia seguinte ao ataque do Hamas contra Israel, o Hezbollah começou a bombardear posições israelenses a partir do sul do Líbano, ao que Israel respondeu. Até agora, o Hezbollah só realizou ataques limitados.

Segundo analistas, muito antes do ataque de 7 de outubro, Hamas e Hezbollah formaram uma "sala de operações conjuntas" com a Jihad Islâmica e a Força Al Qods, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, informou à AFP uma fonte próxima do Hezbollah, que pediu para ter sua identidade preservada.

Durante anos, estes grupos têm coordenado suas ações com outras facções palestinas, sírias e outras formações apoiadas pelo Irã, formando o "Eixo de Resistência".