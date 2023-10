Governo da Nicarágua fecha ordem de frades franciscanos

O governo da Nicarágua cancelou, nesta terça-feira (24), a personalidade jurídica e confiscou os bens da ordem dos Frades Menores Franciscanos e de 16 ONGs, algumas ligadas a Igrejas católicas e evangélicas, argumentando que não revelaram a origem de seu financiamento.

A ordem dos Frades Menores Franciscanos da Província Seráfica de Assis e 16 associações e fundações descumpriram leis sobre o relatório de seus estados financeiros, juntas diretivas, detalhe de suas doações e identidade e origem de seus doadores, segundo uma resolução do ministério de Governo (Interior).

A decisão, publicada no diário oficial La Gaceta, estabelece que os bens móveis e imóveis dos organismos cancelados passaram às mãos do Estado em conformidade com a lei.