Exército de Israel ataca infraestrutura militar na Síria

Um porta-voz do Exército israelense indicou à AFP que o bombardeio ocorreu em território sírio.

As Forças Armadas de Israel informaram que "aviões atacaram infraestrutura militar e lançadores de morteiros pertencentes ao Exército Sírio, em resposta a lançamentos feitos nesta terça-feira contra Israel".

Desde o começo da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas, no último dia 7, teme-se que o conflito se espalhe pela região, principalmente devido à tensão com a Síria e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Durante mais de uma década de guerra civil na Síria, Israel lançou centenas de ataques aéreos no país vizinho contra posições do Exército de Damasco, das milícias pró-Irã e do grupo Hezbollah.

Israel raramente comenta esses ataques, mas ressaltou que não permitirá que o inimigo Irã, um aliado de Damasco, aumente sua presença na Síria.

da-nl/leg/dbh/atm/rpr/mvv-lb