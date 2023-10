Em Israel, Macron propõe coalizão internacional contra Hamas

Durante a noite, os ataques israelenses deixaram 140 mortos, segundo o movimento islâmico que controla a Faixa de Gaza. Hamas também anunciou que, desde o início da guerra, 5.791 pessoas morreram no território, incluindo 2.360 crianças. Ao todo, há 16.297 feridos.

Israel, que bombardeia o enclave palestino sem descanso em resposta ao ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, intensificou seus ataques como prelúdio para uma provável ofensiva terrestre.

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs nesta terça-feira (24) em Jerusalém a criação de uma coalizão internacional para enfrentar o movimento islamista Hamas, após uma nova noite de bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, com saldo de pelo menos 140 mortos.

Em Jerusalém, Macron se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Afirmou, ainda, junto com o presidente israelense, Isaac Herzog, que "o primeiro objetivo que deveríamos ter hoje é a libertação de todos os reféns, sem qualquer distinção".

O presidente francês também propôs que a coalizão internacional criada em 2014 sob a liderança dos Estados Unidos para combater o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque "também possa combater o Hamas". Na mesma ocasião, Macron pediu ao Irã, que apoia o Hamas, e aos seus aliados "que não corram o risco de abrirem novas frentes", defendendo a retomada "do processo político com os palestinos".

Macron deve então ir para Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde será o primeiro líder ocidental desde o início da guerra a se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas. Posteriormente, também deverá se reunir com o rei Abdullah II, da Jordânia, segundo a Presidência francesa.

A Autoridade Palestina não exerce qualquer poder na Faixa de Gaza desde que o Hamas tomou o poder em 2007.

Na frente diplomática, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou o Conselho de Segurança da ONU, nesta terça, de "agravar a crise" na Faixa de Gaza por sua atitude "tendenciosa" e criticou a comunidade internacional por não se ter oposto aos "ataques ilegais e desenfreados do regime israelense contra civis".

Ontem, o Hamas libertou as reféns Yocheved Lifshitz, de 85 anos, e Nurit Kuper, de 79, duas mulheres de nacionalidade israelense. Uma americana e sua filha haviam sido libertadas três dias antes.