Continuamos empenhados no direito do povo palestino à autodeterminação, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 24, em seu perfil no X (antigo Twitter) que seu país continua empenhado em garantir o direito do povo palestino "à dignidade e à autodeterminação". Biden afirma, porém, que as ações do Hamas não contribuem a esta causa. Recentemente, em viagem a Tel-Aviv, o presidente afirmou que vai lutar para o Congresso americano aprovar um "pacote de defesa sem precedentes" para Israel, em meio à escalada no conflito no Oriente Médio.