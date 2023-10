Confronto entre sindicatos mantém centenas de mineiros presos em mina de ouro na África do Sul

Um grupo de mineiros de um sindicato não registrado está mantendo centenas de mineiros encarcerados pelo segundo dia em uma mina de ouro na África do Sul, como parte de uma disputa sindical entre a AMCU - organização não reconhecida - e o Sindicato Nacional dos Mineiros - que é o único sindicato reconhecido na mina.

Os detalhes ainda são vagos, com o sindicato não registrado afirmando que representa a maioria dos funcionários da mina e que deseja ser formalmente reconhecido.

De acordo com Jon Hericourt, CEO da empresa New Kleinfontein Gold Mine, nesta terça-feira havia 562 mineiros no subsolo e a empresa estima que entre 110 e 120 deles são apoiadores da AMCU.