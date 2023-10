Comunicado do Business Wire :NetApp

"À medida que revelamos as atualizações de nosso portfólio de armazenamento de nível empresarial, estamos preparando o terreno para uma era transformadora no gerenciamento de dados", disse Harv Bhela, diretor de Produtos da NetApp. "O portfólio da NetApp, que abrange nuvens locais e todas as principais nuvens públicas, reforça nossa dedicação aos clientes para fornecer soluções de armazenamento unificado que atendam às crescentes necessidades das empresas modernas e forneçam simplicidade, economia, segurança e sustentabilidade incomparáveis."

Há mais de duas décadas, a NetApp introduziu o armazenamento unificado na indústria. Hoje em dia, a NetApp estende a definição de armazenamento unificado de dados para uma arquitetura inteira que permite cargas de trabalho de arquivos, blocos e objetos. O armazenamento unificado de dados fornece um sistema operacional de armazenamento comum que abrange diversas ofertas de armazenamento local e todas as principais nuvens públicas, unificado por um conjunto de API comum e um único plano de controle. Isso inclui o principal armazenamento unificado totalmente flash, NetApp AFF; o novo armazenamento totalmente flash otimizado para blocos, NetApp ASA; e as únicas soluções de armazenamento próprias e nativas da nuvem executadas em todas as três maiores nuvens públicas com Amazon FSx para NetApp ONTAP, Microsoft Azure NetApp Files e Google Cloud NetApp Volumes.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa mundial de software centrada em dados e liderada pela nuvem, anunciou hoje várias atualizações para a única solução unificada de armazenamento de dados do setor, incluindo novos produtos de armazenamento em bloco que geram economia e sustentabilidade incomparáveis, diversas melhorias nos serviços de armazenamento em nuvem pública e atualizações do NetApp Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) - tudo isso projetado para gerar simplicidade, economia, segurança e sustentabilidade aos clientes.

Impulsionando ainda mais a inovação de capacidade de armazenamento em flash e bloco, a NetApp anunciou hoje sua nova família ASA C-Series no NetApp INSIGHT 2023. A ASA C-Series utiliza capacidade flash para obter o melhor equilíbrio entre desempenho e economia de custos do setor, com sustentabilidade líder. Ao disponibilizar velocidade de flash a preços próximos aos de disco, a NetApp ASA oferece uma garantia de eficiência de armazenamento de 4:1 e uma garantia de disponibilidade de dados de seis noves (99,9999%)*. Com resiliência cibernética líder do setor, a ASA C-Series também é elegível para a Garantia de recuperação de ransomware da NetApp* e está conectada à nuvem para permitir a recuperação diante de desastres, backup e classificação em camadas para a nuvem, permitindo que as organizações modernizem seus ambientes, otimizando o armazenamento de dados para VMware vSphere e acelerando cargas de trabalho de bancos de dados SAP, Oracle e Microsoft SQL, com backup integrado com reconhecimento de aplicativos.

"O armazenamento SAN totalmente flash da NetApp fez uma grande diferença em nosso ambiente de infraestrutura crítica, incluindo VMware e S/4 HANA", disse Tristan Roberts, chefe de Infraestrutura Digital da TasNetworks. "Isso simplificou bastante nosso gerenciamento de dados com proteção integrada de dados e recuperação de desastres e nos permitiu alcançar uma continuidade simplificada dos negócios com o MetroCluster. Estamos sempre interessados em melhorias no conjunto de produtos, incluindo maiores resultados em termos de eficiência de custos e sustentabilidade com a ASA C-Series."

Mais de 20 mil clientes confiam na NetApp para cargas de trabalho em bloco executadas em sua infraestrutura SAN de missão crítica. Para melhor atender esses clientes e o mercado geral de armazenamento em bloco, a NetApp lançou o NetApp All-Flash SAN Array (ASA) no início deste ano. O NetApp ASA fornece armazenamento em bloco de nível empresarial com disponibilidade e eficiência garantidas.

No início deste ano, a NetApp lançou o sistema AFF C-Series, uma oferta de armazenamento flash de capacidade unificada líder do setor, e se tornou o lançamento de produto de crescimento mais rápido na história da empresa.

O Google Cloud NetApp Volumes foi lançado em agosto de 2023 e já está sendo melhorado com uma nova camada de serviço padrão, gerando uma redução de mais de 30% no custo por GB, ao mesmo tempo que fornece os mesmos serviços de arquivos multiprotocolo com proteção de dados integrada, disponível em 14 regiões do Google Cloud.

A NetApp continua oferecendo novas opções para os clientes consumirem o portfólio de armazenamento empresarial mais robusto do mercado. No início deste mês, a Equinix e a NetApp anunciaram o NetApp Storage no Equinix Metal, alimentado pelo NetApp Keystone, que permite às organizações potencializar cargas de trabalho críticas para os negócios com uma solução full-stack, por meio de uma única fatura mensal.

Hoje, a NetApp incrementou seu armazenamento como serviço Keystone, oferecendo o conjunto mais amplo de garantias para uma oferta STaaS. Os clientes agora podem aproveitar as garantias integradas de desempenho e disponibilidade*. O acordo de nível de serviço (SLA) de sustentabilidade do Keystone, anunciado anteriormente, ajuda as empresas a reduzir suas pegadas de carbono com classificação automatizada de dados, monitoramento de sustentabilidade e cancelamento de provisionamento excessivo, no local e na nuvem. A NetApp também está antecipando o objetivo de oferecer uma garantia de recuperação de ransomware para o Keystone nos próximos 90 dias*.

"A NetApp continua impulsionando a inovação em toda a empresa e na nuvem pública com seu portfólio unificado de armazenamento de dados", comentou Ashish Nadkarni, vice-presidente do grupo e gerente geral de Sistemas, plataformas e tecnologias de infraestrutura e Pesquisa de BuyerView na IDC. "A demanda dos clientes por armazenamento simplificado continua crescendo, com menor custo e menor impacto ambiental, e a nova ASA C-Series da NetApp será uma opção formidável para esses clientes. O programa Keystone da NetApp continua crescendo, oferecendo aos clientes a garantia que eles necessitam."

* Serão aplicados termos e condições específicos a cada garantia e oferta. As informações prévias estão sujeitas a alterações.

