Comunicado do Business Wire :Lenovo

Como parte de uma visão unificada da "IA para todos" e após oanúncio de mais US$ 1 bilhão de investimentos em inovação de IA, a Lenovo compartilhou sua abordagem dinâmica para IA híbrida, com a qual acredita que modelos de base pública, privada e pessoal coexistirão para permitir uma IA para todos. Para manter os dados seguros e proteger a privacidade dos usuários, a IA da Lenovo pode funcionar exclusivamente em um dispositivo ou de forma segura com servidores locais. Em ambos os casos, a IA da Lenovo aprende a partir de dados fornecidos por um usuário individual ou por meio de dados proprietários de uma empresa, mas garante que nenhuma informação seja compartilhada publicamente ou entre em conjuntos abertos de dados de treinamento. Isso não apenas é mais seguro, como também os resultados podem ser mais poderosos e personalizados.

Hoje, a Lenovo revela suas funcionalidades de IA mais abrangentes até agora, bem como sua visão "AI for All" (IA para todos),no seu evento anual de inovação a nível mundial, Tech World, que ocorreu em Austin, Texas. O evento deste ano será o nono realizado pela empresa e abordará como a Lenovo está libertando o poder da IA para impulsionar a transformação inteligente em todos os aspectos das nossas vidas e em todas os setores, do bolso à nuvem, com dispositivos, infraestrutura, soluções e serviços prontos para IA e criados especificamente para isso, que capacitam setores, empresas e pessoas em todo o mundo.

Durante seu discurso de abertura, Yang falou sobre os planos da Lenovo de fornecer uma tecnologia de IA líder no setor a organizações de todos os tamanhos, "Tenho o prazer de falar sobre nossa visão inovadora de fornecer IA para todos - pessoas e empresas - em todo o mundo, por meio das funcionalidades da computação de bolso até a nuvem da Lenovo, com conhecimento personalizado e adaptado sobre as pessoas e empresas, protegendo ao mesmo tempo a privacidade e a segurança dos dados. Esta é também uma celebração de parcerias com os principais líderes da era da IA. Juntos, estamos a libertar o poder da IA para ajudar a construir um mundo mais inteligente, mais inclusivo e mais sustentável."

No palco em Austin, a presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su, falou sobre a profunda parceria entre a Lenovo e a AMD, "Temos uma longa história de inovação em parceria com a Lenovo, desde o ThinkSystem no data center até as estações de trabalho ThinkStation e laptops ThinkPad. Estamos entusiasmados em estender nossa colaboração no futuro, para potencializar soluções otimizadas por IA em todo o portfólio de PCs e data centers da Lenovo, equipados com processadores AMD Ryzen, EPYC? e Instinct?."

Por vídeo, o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, acrescentou, "Na Microsoft, temos o compromisso de ajudar pessoas e organizações a aplicar a tecnologia digital para se adaptarem e prosperarem nesta nova era da IA. É por isso que nossa parceria de longa data com a Lenovo é tão importante. Ao longo dos anos, unimos os dispositivos e serviços da Lenovo com o poder da tecnologia para ajudar os clientes em todo o mundo, em todas as indústrias e em todos os setores da economia. E, juntos, aproveitaremos esses investimentos para ajudar a impulsionar o próximo nível de valor para os clientes que compartilhamos."

A Lenovo está trabalhando na nova geração de infraestrutura pronta e otimizada para IA para levar IA poderosa, personalizada, escalonável e com eficiência energética a clientes em todo o mundo, por meio de uma abordagem híbrida. A nova era da IA híbrida ajudará as empresas a disponibilizar o poder dos seus dados em qualquer lugar em que sejam criados e a simplificar o caminho para a transformação inteligente, estendendo a IA para além da nuvem e fornecendo-a às empresas na outra extremidade em tempo real. No palco, o presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang e o CEO e fundador da NVIDIA, Jensen Huanganunciou um parceria mais ampla com novas soluções híbridas e colaboração de engenharia para fornecer o poder da IA generativa a todas as empresas.

Como parceira de lançamento no mercado da NVIDIA, a Lenovo fornecerá sistemas totalmente integrados que levarão a computação alimentada por IA a todos os lugares onde os dados são criados, da borda à nuvem, ajudando as empresas a implantar facilmente aplicativos de IA generativos personalizados que impulsionam a inovação e a transformação em qualquer setor. Através da colaboração, a Lenovo e a NVIDIA criarão sistemas de próxima geração baseados no design flexível de referência modular MGX da NVIDIA para fornecer uma ampla gama de soluções robustas e seguras para as cargas de trabalho generativas de IA mais exigentes, ajudando as empresas a implementar decisões cognitivas em grande escala com a plataforma NVIDIA Omniverse.

Juntas, as empresas também estão capacitando outras empresas para implantar IA facilmente com confiança e iniciar suas transformações orientadas por IA com a nova Prática de Serviços Profissionais de IA da Lenovo. Oferecendo uma variedade de serviços, soluções e plataformas, a prática ajuda empresas de todos os tamanhos a navegar no cenário da IA, encontrar as soluções certas e colocar a IA para trabalhar em suas organizações de forma rápida, econômica e em grande escala, levando a IA do conceito para a realidade.