Comunicado do Business Wire :Higround

A marca de periféricos de jogos eletrônicos e estilo de vida. Higround. e a marca mundial de animes, Crunchyroll, anunciam o retorno à cooperação do anime amplamente popular com obras de arte de animes renomados, Ataque dos Titãs, em homenagem ao 10º aniversário e temporada final do anime. Os fãs do anime são aconselhados a agir rapidamente quando a coleção for lançada no site da Higround em 27 de outubro às 12h PT.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231024224364/pt/

Titan Meetup Summit 65 Keyboard. 1 of 4 keyboards in the Attack on Titan x Higround collection (Photo: Business Wire)