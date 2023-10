Como Milei repeliu as mulheres na Argentina da 'maré verde' feminista

Pesquisas de opinião indicam que seus eleitores são homens, na maioria.

Enquanto alguns o acusam de ser uma "reação patriarcal" aos movimentos feministas, outros veem-no como um porta-voz da "maioria silenciosa", que tinha se "entrincheirado" diante do avanço dos direitos das mulheres.

"Há muito de reação patriarcal nas ideias de Milei", afirmou a candidata de esquerda, Myriam Bregman. "No mínimo, sentem que seus privilégios estão sendo questionados".

Em contraste, no comício de encerramento de campanha, no qual Milei foi recebido como uma estrela de rock com imagens de explosões ao fundo, um de seus apoiadores disse à AFP que as feministas "têm um discurso gravado".

"Eu não concordo com a modificação da língua espanhola", disse Moisés Achee, um operário de 57 anos, referindo-se ao uso da linguagem inclusiva. "Nem que me imponham certas coisas que, se eu não aceito, parece que sou eu quem exclui as pessoas. Não concordo em nada com certas ideias. Então, vamos com Javier Milei!".

O candidato de 53 anos convenceu seus apoiadores de que seria seu defensor diante destas inconformidades. "Não vou ficar pedindo perdão por ter pênis!", exclamou durante uma entrevista no ano passado.