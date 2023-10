Como as ideias de Milei não entraram na 'maré verde' do feminismo argentino

"Há muito de reação patriarcal nas ideias de Milei", afirmou a candidata de esquerda, Myriam Bregman. "No mínimo, sentem que seus privilégios estão sendo questionados".

Em contraste, no comício de encerramento de campanha, no qual Milei foi recebido como uma estrela de rock com imagens de explosões ao fundo, um de seus apoiadores disse à AFP que as feministas "têm um discurso gravado".

"Eu não concordo com a modificação da língua espanhola", disse Moisés Achee, um operário de 57 anos, referindo-se ao uso da linguagem inclusiva. "Nem que me imponham certas coisas que, se eu não aceito, parece que sou eu quem exclui as pessoas. Não concordo em nada com certas ideias. Então, vamos com Javier Milei!".

Em 2015, as argentinas lançaram o movimento Ni Una Menos (Nem uma a menos) para denunciar os feminicídios como a máxima expressão da violência de gênero.

A agitação deste movimento de reivindicações no país culminou em discussões sobre o direito ao aborto, que começaram em 2018 e foram promulgadas em janeiro de 2021, após uma segunda tentativa.

Durante este período, os lenços verdes das "pibas" - uma adaptação feminista dos lenços brancos das Mães da Praça de Maio - foram adotados por mulheres em todo o mundo.