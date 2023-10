Com gols brasileiros, Arsenal bate Sevilla e retoma liderança do Grupo B da Champions

O Arsenal retomou a liderança do Grupo B da Liga dos Campeões ao derrotar o Sevilla por 2 a 1 nesta terça-feira (24), graças aos gols dos brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Com a vitória, os 'Gunners' chegam aos seis pontos, frente aos cinco do Lens, que no outro jogo da chave empatou em 1 a 1 com o PSV Eindhoven.

Sevilla e PSV estão empatados com dois pontos cada, mas o time espanhol leva vantagem no saldo de gols e é o terceiro.