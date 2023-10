Colisão de cargueiros deixa um morto e quatro desaparecidos no Mar do Norte

A colisão entre dois cargueiros no Mar do Norte nesta terça-feira (24) deixou um morto e quatro desaparecidos entre os tripulantes do navio, que afundou, conforme novo balanço provisório dos serviços de resgate alemães. "A bordo do navio naufragado, o 'Verity', havia sete pessoas. Quatro continuam desaparecidas, e duas foram resgatadas. Uma delas foi encontrada morta", disse o porta-voz dos serviços marítimos alemães, Christian Stipeldey, em entrevista coletiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A colisão aconteceu às 5h00 locais (00h00 de Brasília), a 22 quilômetros ao sudoeste de da ilha alemã de Helgoland.

A tripulação do menor cargueiro, o "Verity", com 91 metros de comprimento e 14 metros de largura, tinha sete pessoas, informou uma porta-voz do Serviço de Resgate (DGzRS). O navio de bandeira britânica viajava de Bremen (Alemanha) para Immingham (Reino Unido). "Uma pessoa foi resgatada e está recebendo atendimento médico. Seis continuam desaparecidas", afirmaram as equipes de resgate marítimo de Cuxhaven, cidade portuária do noroeste da Alemanha. O segundo cargueiro, de 190 metros de comprimento e 29 de largura, o "Polesie" - com bandeira das Bahamas -, viajava entre Hamburgo, na Alemanha, e La Coruña, na Espanha. Até o momento não foram divulgadas as mercadorias que eram transportadas nem as causas da colisão. Várias embarcações de resgate participam das operações de salvamento, assim como um helicóptero das Forças Armadas.

O "Polesie", com 22 pessoas a bordo, ainda está navegando, segundo um comunicado. O cruzeiro "Iona", que pertence ao grupo P&O Cruises, com sede na Grã-Bretanha, está na região e apoia as buscas. "A bordo do 'Iona', as pessoas também podem receber atendimento médico", acrescentam os serviços de emergência.