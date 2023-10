'Coalizão' contra o Hamas proposta por Macron gera ceticismo

"Portanto, estamos disponíveis para refletir, com nossos parceiros e Israel, sobre as linhas de atuação adequadas contra o Hamas", explicou o Palácio do Eliseu.

Outro problema, afirma, é que alguns membros são abertamente hostis a Israel. E deu como exemplo o Iraque, que não reconhece a existência do país, ou a Líbia, que não tem relações com seu governo.

Diferentemente do EI, o Hamas tem aliados poderosos na região, como o Hezbollah libanês, apoiado pelo Irã, que é inimigo de Israel.

Segundo Renad Mansour, principal pesquisador do centro de estudos Chatham House, a tarefa seria "muito mais difícil" para uma coalizão deste tipo que, além do mais, poderia passar a imagem de ser uma estrutura pró-israelense.

O grupo Estado Islâmico se apoderou de alguns territórios da Síria e do Iraque, como Raqqa e Mossul, que governava "de forma muito brutal" e onde costumavam ser cometidas "atrocidades" contra "a população" local, lembrou Mansour.

Assim, a coalizão internacional gozava de "um amplo apoio autóctone, local e regional para eliminar" o EI, acrescentou.

O movimento islamista palestino, por sua vez, chegou ao poder na Faixa de Gaza após vencer as eleições de 2006. E, embora a população sofra algumas carências atualmente, não desafia abertamente o Hamas.

Héloïse Fayet, pesquisadora sobre Oriente Médio do Centro de Estudos em Segurança do IFRI também se mostrou cautelosa em relação à iniciativa proposta por Macron.

"Há dez dias, várias bases da coalizão no Iraque e na Síria foram atacadas com ajuda de drones e foguetes" por grupos xiitas próximos do Irã, afirmou no X (antigo Twitter).

Trazer a coalizão para a luta contra o Hamas "poderia aumentar este risco", explicou a especialista, instando Macron a "esclarecer estas declarações para não gerar falsas esperanças ou uma escalada".

As coalizões contra grupos extremistas não se limitam a operações no terreno: no caso da aliança contra o EI, forças iraquianas foram treinadas e os parceiros compartilham informação, especialmente sobre o combate ao financiamento do extremismo, destacou Tenenbaum.

Algumas destas missões, que abrangem "a estabilização e a reconstrução das áreas liberadas", podem ter "seu lugar na luta contra o Hamas", analisou o pesquisador.

Porém, mais que uma coalizão anti-Hamas, a formação de uma coalizão para uma solução do conflito israelense-palestino certamente contaria com um apoio mais amplo, afirmou.

