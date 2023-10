City e Barça buscam consolidar liderança na Champions; PSG precisa vencer para não se complicar

Depois de vencerem suas duas primeiras partidas da Liga dos Campeões, Manchester City e Barcelona buscarão manter a campanha 100% nesta quarta-feira ficando mais perto das oitavas de final, enquanto outro dos favoritos ao título, o Paris Saint-Germain, poderá ter problemas se não derrotar o Milan. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afetado por inúmeras lesões nesta temporada, que o levaram a perder três dos últimos quatro jogos antes da pausa internacional, o Manchester City encerrou a sequência negativa no último fim de semana ao vencer o Brighton por 2 a 1, com gols de Julián Álvarez e Erling Haaland. Os dois atacantes têm evitado, com seus gols, males maiores para o atual campeão europeu nesta temporada: o argentino marcou sete gols nesta temporada, sendo quatro na Premier League e três na Liga dos Campeões, enquanto o gigante norueguês marcou nove, todos no Campeonato Inglês. Uma vitória na Suíça contra o Young Boys pode colocar a equipe de Pep Guardiola com um pé na vaga e deixar a classificação na competição continental no modo 'em espera' até fevereiro, embora o City tenha de levar em conta o precedente do seu grande rival Manchester United, que perdeu por 2 a 1 para a equipe suíça na temporada 2021-2022. Outro time que vive uma fase complicada com lesões é o Barcelona, mas no seu caso quem está contornando a situação são os seus jovens. Além de Gabi (de 19 anos) e Balde (20), já consagrados tanto na equipe principal como na seleção da Espanha apesar da juventude, Lamine Yamal (16 anos) bate todos os recordes de precocidade e é uma das sensações da temporada.

Ele marcou o gol da vitória contra o Athletic Bilbao (1-0) no domingo. "Dou a confiança que me deram quando tinha 17-18 anos", disse Xavi para justificar as oportunidades aos jovens. Com seu projeto milionário, o Newcastle já mostrou que não quer fazer figuração nesta Liga dos Campeões e lidera o grupo da morte depois de ter vencido o PSG por 4 a 1 na última rodada.

Nesta quarta-feira o time do norte da Inglaterra recebe o Borussia Dortmund, último colocado do grupo com apenas um ponto. O estádio do Newcastle, St James' Park, se tornou uma fortaleza dos 'Magpies', onde perdeu apenas um dos últimos 29 jogos nas competições de clubes da Uefa, vencendo 21 e empatando sete. Uma nova vitória deixaria os ingleses em uma posição muito boa para chegar às oitavas de final, enquanto para os alemães uma derrota os colocaria perto da eliminação.