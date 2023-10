Cinco mortos, entre eles três crianças, em ataque a tiros no Canadá

A polícia canadense encontrou cinco pessoas mortas a tiros, incluindo três crianças e o suposto atirador, em duas residências em uma cidade que faz fronteira com os Estados Unidos, em um caso descrito nesta terça-feira (24) como violência doméstica.

As vítimas foram encontradas na noite de segunda-feira em Sault Ste. Marie, na província de Ontário, perto do cruzamento de três Grandes Lagos, que fazem fronteira com o estado americano do Michigan, cerca de 700 quilômetros ao norte de Toronto, depois que a polícia recebeu denúncias de roubos.

Uma pessoa de 41 anos foi encontrada "morta por ferimento de bala" na primeira residência. "O atirador fugiu da área antes da chegada da polícia", informou um comunicado oficial.