Chile diante de plano de Constituição conservador para substituir a da ditadura

A iniciativa, que será submetida a plebiscito em 17 de dezembro, foi elaborada por um órgão constituinte dominado pelos ultraconservadores do Partido Republicano, que ganharam terreno com um discurso de linha-dura contra a insegurança crescente, que associam à migração.

Uma primeira proposta teve o apoio do governo do presidente de esquerda Gabriel Boric e seus aliados, após a convulsão social que tomou as ruas do país, em 2019, exigindo profundas reformas para reduzir o abismo social.

No entanto, o projeto naufragou nas urnas em setembro de 2022, após o que se seguiu nova eleição de constituintes, na qual venceram o Partido Republicano e outros setores da direita.

Segundo o instituto de pesquisas Cadem, 54% pretendem votar contra o novo plano constitucional no plebiscito de dezembro contra 31% que são favoráveis ao projeto.

Se esta tendência se confirmar, os chilenos - hoje mais preocupados com a inflação, a criminalidade e a corrupção - vão continuar com a Constituição redigida durante a ditadura.

"Há uma espécie de fadiga constitucional. (...) Tem a ver com um déficit de confiança e expectativas no processo", assegurou o analista Marco Moreno.