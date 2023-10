Guterres condena 'violações' em Gaza e Israel pede renúncia de chefe da ONU

Em discurso, Guterres disse que os ataques do Hamas "não ocorreram não vácuo" e lembrou de 56 anos de ocupações, o que, segundo ele, sufoca a população local. Para o governo de Israel, porém, Guterres demonstrou parcialidade e "não se importa de verdade com o sofrimento dos civis israelenses"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou, nesta terça-feira (24), no Conselho de Segurança, as "violações claras do direito humanitário" em Gaza, provocando a ira do chanceler israelense, Eli Cohen.

"Nenhuma das partes em um conflito está acima do direito humanitário internacional", disse Guterres, ao lembrar que até mesmo as guerras "têm regras".

O dirigente da ONU condenou o grupo islamista Hamas pelo ataque de 7 de outubro em território israelense que deixou 1.400 mortos, a maioria civis, mas ao mesmo tempo lembrou que a população palestina foi alvo de "56 anos de ocupação sufocante".