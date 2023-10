Chanceler alemão promete que apoio a Israel não afetará ajuda à Ucrânia

O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, prometeu nesta terça-feira (24) que o seu país manterá a ajuda à Ucrânia para combater a invasão russa, apesar do seu compromisso de apoiar Israel na guerra contra o grupo islamita palestino Hamas.

"Apoiamos a Ucrânia economicamente, com financiamento, com ajuda humanitária e também com armas", disse Scholz, cujo país é o segundo maior fornecedor de ajuda, atrás dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este apoio não será afetado de forma alguma pelo fato de, claro, desde as horríveis primeiras horas da manhã de 7 de outubro nós estarmos concentrados em Israel e no Oriente Médio", prometeu.