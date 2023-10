Biden afirma que ajuda em Gaza não está chegando de forma 'suficientemente rápida'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 24, que a chegada de ajuda humanitária à Faixa de Gaza não está ocorrendo de forma "suficientemente rápida". A declaração foi feita após a pergunta de um repórter em um evento no qual o democrata fez um breve discurso.

Mais cedo, Biden publicou em sua conta na rede social "X" que os Estados Unidos continuam empenhados no direito do povo palestino à dignidade e à autodeterminação. "As ações dos terroristas do Hamas não resolvem isso de imediato", afirmou.