Bayern vence Galatasaray e se aproxima das oitavas da Champions

O Gigante da Baviera, que soma 37 jogos seguidos sem perder na fase de grupos da Champions não desperdiçou as oportunidades que teve para derrotar o Galatasaray, que até agora estava invicto na temporada.

Num duelo em que os donos da casa tiveram várias chances que não conseguiram aproveitar, o Bayern foi mais eficiente e foi às redes com Kignsley Coman (8'), Harry Kane (73') e Jamal Musiala (78'), enquanto o argentino Mauro Icardi (30') descontou para o time turco cobrando pênalti de cavadinha.

Jogando na Turquia, o Bayern de Munique venceu o Galatasaray por 3 a 1 nesta terça-feira (24), conseguindo sua terceira vitória em três rodadas neste início de Liga dos Campeões, e se aproximou das oitavas de final como líder isolado do Grupo A.

Com este resultado, o Bayern se mantém com 100% de aproveitamento na chave, enquanto o time de Istambul ocupa provisoriamente a segunda colocação com 4 pontos.

Ainda nesta terça, o Copenhagen (3º, 1 ponto) fecha a rodada visitando o Manchester United, que ainda busca seus primeiros pontos depois de duas derrotas consecutivas.

