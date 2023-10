A espera dos soldados israelenses na fronteira com a Faixa de Gaza

Esta região é hoje um estacionamento para cerca de 500 veículos blindados e tanques Merkava das forças terrestres de Israel. São cerca de 15 colunas com aproximadamente dez veículos cada, segundo repórteres da AFP.

Em um ponto que faz fronteira com a Faixa de Gaza, o silêncio paira após 16 dias de efervescência e organização na principal posição do Exército israelense. É um silêncio anormal, característico de um momento de espera.

O Estado-Maior afirma estar "pronto" para uma incursão terrestre, a próxima fase da operação militar de Israel para tentar "aniquilar" o movimento islamista palestino Hamas após seu ataque ao território israelense em 7 de outubro, que deixou mais de 1.400 mortos e fez mais de 220 reféns, de acordo com o Exército do país.

"A engenharia militar é indispensável, sem nós, ninguém entra em Gaza", explica D., um soldado da unidade 601 deste corpo militar. Ele relatou seu testemunho em anonimato, como todos os recrutas sem a supervisão do porta-voz do Exército.

A decisão está agora nas mãos do governo e dos Estados Unidos, forte aliado de Israel. A última ofensiva terrestre foi registrada em 2014.

A pedido das autoridades israelenses, o Google desativou as funções de navegação do Google Maps e Waze de toda a área militarizada do sul de Israel, fechada a civis, bem como da região de Gaza.

Para chegar à base de Tzeelim, a maior do sul do país, localizada perto de Beersheba, basta seguir o congestionamento.