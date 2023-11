Wall Street fecha com resultados mistos após recuo no rendimento dos pepéis do Tesouro

"As ações mudaram de tendência depois que os rendimentos dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos cederam e se distanciaram da barreira psicológica de 5%" anual, destacaram os analistas da consultoria financeira Shaeffer's.

Após abrir no vermelho, a bolsa de valores de Nova York terminou a sessão desta segunda-feira (23) com resultados mistos, após uma redução nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que alcançaram um máximo em 16 anos no início do dia.

As taxas de juros desses papéis chegaram a ultrapassar os 5% no início do dia, seu nível mais alto desde 2007. No entanto, ao fechamento da bolsa, situavam-se em 4,84%.

Há oito dias, os rendimentos dos títulos da dívida começaram a subir com força devido a indicadores econômicos melhores que o esperado, apesar das altas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e também impulsionados pelo aumento do risco geopolítico no Oriente Médio.

Na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, considerou que a inflação continua "muito alta" nos Estados Unidos e voltou a reiterar que não exclui um novo aumento dos juros, sua principal ferramenta para lutar contra o aumento de preços.

A elevação dos juros encarece o crédito e, assim, tende a desestimular o consumo e os investimentos para reduzir a pressão sobre os preços.

Além disso, na quinta-feira, os investidores receberão a primeira estimativa do crescimento da economia no terceiro trimestre.

O Fed de Atlanta, responsável por esse dado, aponta para um crescimento de 5,4% em projeção anual (o crescimento em 12 meses caso sejam mantidas as condições do momento da medição). Já os analistas do setor privado apontam para 4%, segundo o consenso do site de análise do mercado Briefing. Em ambos os casos, seriam resultados bastante sólidos.