Turquia celebra 100 anos de república e de transformações radicais

Em 29 de outubro, a Turquia celebra o centenário de sua República, criada sobre as cinzas do Império Otomano. Mustafa Kemal, também conhecido como Atatürk, seu fundador e primeiro presidente, promoveu reformas radicais, da instauração do laicismo à introdução do alfabeto latino.

As reformas, algumas delas amadurecidas nas últimas décadas do Império Otomano, são as de uma elite ocidentalizada, impostas à nova nação turca.

Em 1º de novembro de 1928, o Parlamento turco introduz o alfabeto latino e abandona o árabe, que até então era usado para escrever o turco otomano. A ideia já havia germinado em alguns círculos na segunda metade do século XIX.