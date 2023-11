Senador dos EUA Bob Menéndez se declara inocente de ser agente do Egito

O poderoso senador democrata de origem cubana Robert Menéndez declarou-se inocente de uma nova acusação de conspirar para atuar como agente externo para o governo do Egito nesta segunda-feira (23), segundo fontes judiciais.

Indiciado por três acusações de corrupção e tráfico de influência em benefício do Egito, juntamente com sua esposa, Nadine, e outros três empresários, Menéndez se declarou inocente. Em 12 de outubro, também foi acusado de atuar como agente dessa potência do Oriente Médio.

Segundo a ata de acusação assinada pelo promotor federal de Nova York, Damiam Williams, também foram indiciados sua esposa e um dos supostos cúmplices, o empresário Wael Hana - que se declararam inocentes na semana passada dessa nova acusação no tribunal federal do sul de Manhattan que instrui a causa.