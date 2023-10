Rishi Sunak completa um ano em Downing Street com pouco a celebrar

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, completa na quarta-feira (25) um ano à frente do governo conservador, embora em um ambiente nada festivo, já que as pesquisas o colocam bem abaixo do líder trabalhista Keir Starmer, com as eleições do próximo ano no horizonte.

As eleições parciais da última quinta-feira, em que os trabalhistas conquistaram dois deputados em dois redutos historicamente dominados pelos conservadores, sugerem que se aproxima o fim do mandato do Partido Conservador, após treze anos de governo.

Uma pesquisa publicada na semana passada deu aos trabalhistas uma vantagem de 12 pontos sobre os conservadores, enquanto outras pesquisas recentes situaram a diferença em 20 pontos.