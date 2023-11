Presidente da Turquia dá aval à entrada da Suécia na Otan; tema segue para o Parlamento local

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, assinou o protocolo para permitir a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informa a presidência turca no X (ex-Twitter). O texto informa que, com isso, nesta segunda-feira o protocolo seguiu para o Parlamento local.

Uma nova adesão à Otan exige o aval de todos seus integrantes.

A Turquia relutou durante meses em apoiar a entrada da Suécia no grupo liderado pelos Estados Unidos.