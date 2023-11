Politizar o esporte 'seria muito prejudicial', adverte presidente do COI

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, mostrou-se confiante, nesta segunda-feira (23), de que a trégua olímpica para os Jogos de Paris 2024 será adotada por consenso no próximo mês, e advertiu que politizar o esporte "seria bastante prejudicial" para a humanidade.

Bach fez essas afirmações durante uma visita a Montevidéu pelos 100 anos do Comitê Olímpico Uruguaio (COU).

"Neste momento, contamos com grande apoio da comunidade internacional ao poder unificador do esporte", assinalou Bach em entrevista coletiva. "E espero que obtenhamos outro impulso de apoio com o próximo debate sobre a resolução da trégua olímpica nas Nações Unidas, em novembro", acrescentou.