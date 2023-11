Peronismo lidera assentos no Congresso argentino e extrema direita tem grande avanço

As eleições de domingo (22) na Argentina deixaram um Congresso fragmentado, no qual o peronismo (centro-esquerda) será a primeira minoria nas duas casas, a direita se confirmou como segunda força e a extrema direita registrou um forte avanço para ficar em terceiro, segundo as últimas contagens oficiais.

A peronista União pela Pátria (UP), cujo candidato presidencial, o ministro da Economia, Sergio Massa, ficou com 36,6% no primeiro turno, perdeu 10 assentos, mas ficará a partir de dezembro como a primeira minoria da Câmara dos Deputados, com 108 das 257 cadeiras.

Caso Massa vença o segundo turno, o peronismo terá que conquistar mais de 20 deputados de oposição para assegurar o quórum mínimo de 129 deputados para deliberar e debater leis. A Câmara Baixa renova a metade dos assentos a cada dois anos.