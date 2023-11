Israel atingiu a Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (23), com centenas de ataques aéreos, e o grupo islamita Hamas informou que, desde o início do conflito deflagrado após uma ofensiva dos seus comandos em solo israelense, mais de 5.000 pessoas morreram neste território palestino sitiado.

JERUSALÉM:

Destruir o Hamas e depois? Os dilemas de Israel após a guerra

Israel afirma que pretende destruir o movimento islamista Hamas, mas o futuro da Faixa de Gaza depende dos cenários ainda pouco definidos do Estado hebreu, que deseja acabar com todas as suas responsabilidades sobre o território palestino.

PARIS:

Buenos Aires, Paris, ou NY exibem rostos dos reféns do Hamas

Várias campanhas em Buenos Aires, Paris, Nova York e outras cidades com importantes comunidades judaicas tentam "sensibilizar a opinião pública", exibindo os rostos de alguns dos cerca de 200 reféns do grupo islâmico palestino Hamas sequestrados em 7 de outubro.

PARIS:

Balanço do número de estrangeiros mortos, feridos, ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Centenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou sequestrados, desde a ofensiva lançada pelo grupo islamista palestino Hamas contra Israel.

LUXEMBURGO:

UE considera apoiar 'pausa humanitária' no conflito entre Israel e Hamas

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse nesta segunda-feira (23) que acredita que os líderes do bloco apoiariam uma "pausa humanitária" no conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.

=== ARGENTINA ELEIÇÕES ===

BUENOS AIRES:

Sergio Massa e Javier Milei disputarão segundo turno na Argentina

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, um peronista de centro-esquerda, e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei iniciaram a busca por apoios para conquistar a presidência depois que avançaram, no domingo (22), para o segundo turno da eleição presidencial que será disputado em 19 de novembro.

BUENOS AIRES:

Massa em primeiro, Milei em segundo - o que aconteceu nas presidenciais argentinas?

Um ministro da Economia com maior votação no primeiro turno das eleições presidenciais, apesar do aumento da inflação e da pobreza. Um líder libertário e antissistema que agora quer fazer um acordo com "a casta" para vencer no segundo turno. O que aconteceu nas eleições argentinas?

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Candidata liberal vence as primárias da oposição na Venezuela

A liberal María Corina Machado venceu por ampla margem as primárias da oposição celebradas no domingo (22) na Venezuela, que definiu o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024. Mas ela está inabilitada pela justiça e, em tese, não pode ser candidata nas eleições gerais.

CARACAS:

María Corina Machado, a opositora liberal que busca destronar Maduro

"Expropriar é roubar": a frase evoca diretamente María Corina Machado, a opositora irreverente que h""'á uma década desafiou um intocável Hugo Chávez e venceu as primárias de domingo da oposição venezuelana.

CARACAS:

Maria Corina Machado conseguirá superar a inabilitação para enfrentar Maduro em 2024?

María Corina Machado repete inúmeras vezes que levará sua candidatura "até o fim" e derrotará Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024 na Venezuela. Mas logo no início do caminho, está o desafio da inabilitação política, enquanto a oposição não tem, até o momento, um plano B.

HAVANA:

Aquaponia, uma alternativa ante a escassez de pescado em Cuba

A cada ano, os empreendedores cubanos José Martínez e Joel López cultivam em seus tanques 12 toneladas de tilápias mediante aquaponia, o que lhes permite vender pescado fresco aos habitantes de uma ilha onde, paradoxalmente, falta esse alimento.

-- EUROPA

LONDRES:

Rishi Sunak completa um ano em Downing Street com pouco a celebrar

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, completa na quarta-feira (25) um ano à frente do governo conservador, embora em um ambiente nada festivo, já que as pesquisas o colocam bem abaixo do líder trabalhista Keir Starmer, com as eleições do próximo ano no horizonte.

BERLIM:

Líder populista da Alemanha pode lançar novo partido de esquerda

Uma das figuras da esquerda radical anunciou, nesta segunda-feira (23), o projeto de criação de um novo partido que buscaria "um retorno à razão" em um cenário político em reestruturação, para contrariar a ascensão da extrema direita.

ISTAMBUL:

Turquia celebra 100 anos de república e de transformações radicais

Em 29 de outubro, a Turquia celebra o centenário de sua República, criada sobre as cinzas do Império Otomano. Mustafa Kemal, também conhecido como Atatürk, seu fundador e primeiro presidente, promoveu reformas radicais, da instauração do laicismo à introdução do alfabeto latino.

KEMALIYE, Turquia:

Kemaliye, a cidade turca agraciada com o nome do pai do país

Erguida contra a luz, aos pés do penhasco que paira sobre Kemaliye, a estátua dourada de Mustafa Kemal Atatürk - pai da nação turca - relembra o passado glorioso desta pequena cidade localizada no leste do país.

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Gigante de energia Chevron compra concorrente Hess por US$ 53 bilhões

A gigante americana do setor de energia Chevron vai comprar a empresa de petróleo e gás Hess por US$ 53 bilhões (R$ 267,6 bilhões na cotação do dia), anunciaram ambos os grupos em um comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira (23).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Países-membros da OCDE registram recordes de imigração permanente e pedidos de asilo

Os indicadores migratórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) bateram recordes em 2022, ano em que mais de seis milhões de novos imigrantes permanentes chegaram aos países-membros desta entidade, e durante o qual venezuelanos, cubanos e nicaraguenses lideraram as solicitações de asilo.

COVASNA:

Romênia abre debate diante de crescente população de ursos

Um urso que parece dormir à beira de uma sinuosa rodovia obriga os carros a desviarem de sua rota no centro da Romênia, onde estes animais se aventuram cada vez mais fora das florestas, gerando medo e debate.

FRANKFURT:

Inteligência Artificial abala mercado editorial

A Inteligência Artificial (IA) pode escrever como Salman Rushdie? O célebre autor é cético sobre isso. E o mundo editorial reunido na Feira do Livro de Frankfurt não esconde sua preocupação com a ideia de conteúdos gerados por computador.

=== ESPORTE ===

SANTIAGO:

-- Acompanhamento das provas de Natação dos Jogos Pan-americanos

-- Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-americanos nesta segunda

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

