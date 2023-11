ONU denuncia novo recorde de assassinatos no Haiti

O número de crimes cometidos por gangues armadas que semeiam o terror e o caos no Haiti atingiu novos recordes, denunciou a representante do secretário-geral da ONU para o país caribenho no Conselho de Segurança, nesta segunda-feira (23).

"Infelizmente, a situação de segurança no terreno continua se deteriorando, à medida que o aumento da violência das gangues mergulhou as vidas dos haitianos no caos, e os principais crimes aumentam acentuadamente para novos máximos históricos", disse a equatoriana María Isabel Salvador, que espera que o envio de uma força de intervenção internacional melhore a segurança.

De acordo com o relatório do secretário-geral da ONU sobre o Haiti, publicado nesta segunda-feira, "as grandes infrações, incluindo homicídios dolosos e sequestros, registraram um aumento sem precedentes, principalmente nos departamentos do Oeste e em Artibonito".