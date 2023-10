Netanyahu alerta grupo terrorista Hezbollah a ficar de fora da guerra

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou o grupo terrorista Hezbollah a não se envolver na guerra que está acontecendo na região. A advertência foi feita no domingo, dia 22, durante uma visita às tropas de Israel na região norte, perto da fronteira com o Líbano, onde o exército israelense e Hezbollah também trocaram tiros durante o conflito entre o Hamas e Israel.

Netanyahu ressaltou que Israel responderia com uma ferocidade maior do que a demonstrada durante a breve guerra de 2006 com o Hezbollah, que tem base no Líbano. "Se o Hezbollah decidir entrar na guerra, perderá a segunda guerra do Líbano. Ele cometerá o erro de sua vida. Vamos paralisá-lo com uma força que ele nem sequer pode imaginar e as consequências para ele e para o Estado libanês serão devastadoras", alertou o primeiro-ministro.

Um integrante do Hezbollah, respaldado pelo Irã, emitiu um aviso no sábado, dia 21, declarando que Israel pagaria um alto preço se tentasse uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza. Ele também enfatizou que o grupo militante libanês já se encontra "no centro da batalha".