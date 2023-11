Na Venezuela, Corina Machado reivindica vitória em primárias para liderar oposição

Os primeiros resultados nas primárias presidenciais da oposição venezuelana deram uma grande vantagem à ex-deputada Maria Corina Machado, e ela rapidamente reivindicou a vitória como a escolha dos eleitores para liderar a campanha para encerrar a presidência de Nicolás Maduro, que dura uma década.

A Comissão Primária Nacional independente, que organizou as primárias, não divulgou quaisquer resultados até muito depois do encerramento das assembleias de voto no domingo, culpando a censura na internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os organizadores disseram que nas primeiras 601.110 cédulas apuradas, cerca de 93% escolheram Machado, que entrou na votação como forte favorita. O restante dos votos foi distribuído entre os outros nove candidatos. Não houve indicação de quantas pessoas votaram ao todo, e os organizadores devem divulgar resultados adicionais ao longo desta segunda-feira.