'Na torcida para que os desprezam democracia sejam derrotados', diz Padilha sobre Argentina

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma publicação no X, antigo Twitter, sobre o resultado do primeiro turno das eleições na Argentina. "Parabéns, Sergio Massa, pela liderança no primeiro turno! Na torcida para que aqueles que desprezam a vida e a democracia sejam derrotados, Presidente Alberto Fernández", escreveu Padilha nesta segunda-feira, 23. Com 98,5% dos votos apurados, o resultado da primeira fase das eleições da Argentina deste domingo, 22, mostrou o peronista Sergio Massa com 36,48% e o autointitulado libertário Javier Milei com 30,04%. Patricia Bullrich, de centro-direita, ficou em terceiro lugar, com 23,85% da preferência do eleitor.