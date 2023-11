Míssil lançado do próprio território explodiu hospital em Gaza, diz primeiro-ministro britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira, 23, que "com base no profundo conhecimento e análise dos nossos especialistas em inteligência e armas", o governo britânico considera que a explosão no hospital al-Ahli Arab, em Gaza, foi provavelmente causada por um míssil - ou parte de um - que foi lançado de dentro do território em direção a Israel. A versão é a mesma adotada por autoridades israelenses para explicar a tragédia, que, de acordo com os oficiais de Israel foi causada pelo grupo Jihad Islâmica.

Em discurso no parlamento, Sunak disse que a divulgação incorreta deste incidente teve um efeito negativo na região - incluindo num esforço diplomático vital dos Estados Unidos - e nas tensões internas.

O primeiro-ministro afirmou ainda que há crescentes ataques do Hezbollah na fronteira norte de Israel, aumento das tensões na Cisjordânia e mísseis e drones lançados desde o Iêmen, o que "mostra que alguns estão buscando uma escalada" do conflito. "Ontem à noite, falei com os líderes dos EUA, Alemanha, França, Itália e Canadá. Estamos todos determinados a evitar a escalada", apontou.