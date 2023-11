Milicianos incendeiam ônibus no Rio de Janeiro após operação policial

"Quando o sujeito, além de bandido, é burro. Milicianos da zona oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro público para protestar contra a operação policial", publicou o prefeito, Eduardo Paes, no X, antigo Twitter.

Milicianos incendiaram, nesta segunda-feira (23), mais de 30 ônibus no Rio de Janeiro, em protesto contra uma operação policial que matou um dos seus membros, o que levou à interrupção do transporte público e paralisou o trânsito, informaram autoridades.

No total, 35 veículos foram incendiados, segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade.

O governador do estado, Cláudio Castro, confirmou a operação policial que resultou na morte de um sobrinho e braço direito de Zinho, suposto líder miliciano com atuação na Zona Oeste. "Além do parentesco com o criminoso, ele atuava como 'homem de guerra' do grupo paramilitar", ressaltou Castro.

Milícias armadas e traficantes disputam territórios para o tráfico de drogas na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

