Massa em primeiro, Milei em segundo: o que aconteceu nas presidenciais argentinas?

Mas, ao contrário do apontado pelas pesquisas, ficou em segundo, com uma votação quase idêntica à obtida nas primárias de agosto: cerca de 30%.

O ultradireitista Javier Milei, do A Liberdade Avança, e que começou sua carreira política há apenas dois anos, era o favorito nas pesquisas de intenção de voto. Seu estilo provocativo, com duras críticas ao establishment e sua proposta de dolarizar a economia, sacudiu o cenário político. Pouco antes das eleições, sentia-se pronto - e assim o disse - para ser eleito presidente no primeiro turno.

Um ministro da Economia que teve a maior votação no primeiro turno das presidenciais, apesar do aumento da inflação e da pobreza. Um líder libertário e antissistema disposto a negociar com "a casta" que ele próprio critica para vencer o segundo turno. O que aconteceu nas eleições argentinas?

Também teve o voto do medo. "Houve um temor de um salto no vazio", disse Negri, destacando uma sequência de erros de campanha de Milei nos dias que antecederam a votação.

Juan Negri, cientista político da Universidade Torcuato di Tella, apontou com acerto que "Massa fez uma excelente campanha e o partido o ajudou, os governadores se colocaram todos com ele".

Entre eles, ofensas ao papa Francisco, a sugestão de romper relações com o Vaticano, de permitir aos homens negar a paternidade, ou inclusive privatizar os oceanos.

"Passaram uma imagem de muito extremismo e que Milei era incapaz de pôr ordem", afirmou.

Com um discurso agressivo contra a "casta política ladra" que lhe rendeu aplausos entusiasmados de seus apoiadores, Milei está agora diante do dilema de buscar alianças políticas para o segundo turno.

Ele acusou a conservadora Patricia Bullrich, candidata da coalizão Juntos pela Mudança, que ficou em terceiro lugar, com 24% dos votos, de "pôr bombas em jardins da infância". Mas para conseguir alianças, Milei acenou, nesta segunda, com a possibilidade de engolir suas palavras.

"Minha escolha é clara: tenho que abrir espaço a outras forças", anunciou, ao confirmar que tem se aproximado do ex-presidente Mauricio Macri (2015-19), líder do Juntos pela Mudança.

A incógnita está em se Milei, que capitalizou a revolta e a frustração da sociedade, atingiu seu teto. "Com este partido recém-criado, fez uma escolha histórica: chegou em segundo e levou um terço dos votos", destacou Negri.

A Argentina tem mais de uma conta pendente com a estabilidade econômica. Com um acordo de crédito de 44 bilhões de dólares (R$ 220 bilhões, na cotação atual) com o Fundo Monetário Internacional, pesa sobre Massa o compromisso de reduzir o déficit fiscal.

"A situação econômica continua sendo muito problemática, muito frágil. E faltam quatro semanas para o segundo turno. Se se deteriorar ainda mais, esta questão vai voltar a estar na mesa de discussão e poderá frear esta ascensão de Massa", avaliou Morresi.

Em contrapartida, as propostas de cortes de gastos de Milei, que ilustrou ao aparecer com uma motosserra na mão, também assustam parte do eleitorado.

"Muitos argentinos têm muito a perder com um eventual desmonte do estado de bem-estar", avaliou Benjamin Gedan, diretor do Projeto Argentina no Wilson Center, de Washington.

Segundo dados oficiais, mais de 4 milhões de pessoas, quase 10% da população, dependem da ajuda do governo para se alimentar. O Estado dá, ainda, uma série importante de subsídios para as tarifas de transporte e energia.

