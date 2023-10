María Corina Machado, a opositora liberal que busca destronar Maduro

"Expropriar é roubar": a frase evoca diretamente María Corina Machado, a opositora irreverente que há uma década desafiou um intocável Hugo Chávez e venceu as primárias de domingo da oposição venezuelana. Ela era deputada quando ousou desafiar Chávez (1999-2013), cuja política econômica socialista incluía expropriações de empresas, prédios e propriedades. Com estas palavras, catapultou o desprezo ao chavismo e acabou conquistando os opositores mais radicais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com 56 anos e fama de ser contundente e sem medir as palavras, Machado conquistou a liderança da oposição ao vencer as primárias de domingo, com a promessa de acabar com o socialismo que está no poder e impor um país liberal.

Mas sua vitória não se traduz necessariamente em uma candidatura contra o presidente Nicolás Maduro, que busca a reeleição, já que María Corino é objeto de uma pena de inabilitação política de 15 anos, condenação que ela não reconhece. "Essa luta é até o fim!", repete como um mantra que permeia seus apoiadores, convencidos de que ela conseguirá reverter a sanção, participar das eleições do próximo ano e tomar o poder. "Ela ficou com o monopólio de uma oferta alternativa diferente da oposição clássica", explica à AFP Luis Vicente León, diretor da empresa de pesquisas Datanálisis, que destaca uma imagem de "coerência e consistência" para os opositores, cansados dos fracassos acumulados na oposição tradicional. Diosdado Cabello, considerado o número dois do chavismo, a chama de "María com ira" e "La sayona", uma animal do folclore venezuelano que, como Machado, tem pele branca e cabelos lisos e pretos. Cabello sempre recorda sua desabilitação, anunciada quando sua popularidade começou a disparar visando as eleições presidenciais de 2024. A sanção, que inicialmente era de 12 meses e expirou em 2016, foi prorrogada para 15 anos em 30 de junho. "Nunca recebi uma única notificação", diz Machado, que descarta contestar a sanção na Justiça. "Se não há crime, não há procedimento e não há decisão, do que vou recorrer?".

As inabilitações estão na agenda do diálogo entre o governo e a oposição, que ela critica por considerar que busca apenas a convivência com o governo. Para a opositora, a única coisa que precisa ser negociada é a "saída" de Maduro, embora tenha moderado o discurso nos últimos meses. "Ela é uma mulher firme, corajosa, com um caráter muito sólido, mas muito gentil", afirma a secretária política do seu partido Vente Venezuela, Dinorah Hernández.

Machado percorre o país de carro porque as autoridades a impedem de viajar de avião. Quando seu carro é parado em postos policiais ou militares, o que acontece com frequência, ela aproveita para prometer um país melhor aos soldados. Com a recuperação econômica, ela faz a promessa de reencontro familiar, após a migração de mais de 7 milhões de venezuelanos que fugiram da crise. É uma realidade que a afeta diretamente, já que os seus filhos, que a acompanharam no voto neste domingo, também vivem no exterior e ela está proibida de sair do país. Muitas vezes, uma videochamada é a única forma de comunicação.