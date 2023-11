Lula e Putin conversam sobre guerras no Oriente Médio e na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta segunda-feira, 23, por telefone, com Vladimir Putin, presidente russo. A pauta do diálogo entre os líderes foi os conflitos no Oriente Médio, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além da Guerra na Ucrânia, comunicou o Palácio do Planalto.

De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, ambos os presidentes concordaram sobre a necessidade de cessar os bombardeios na Faixa de Gaza e a imediata de libertação dos reféns.

Segundo a nota, Lula relatou ao russo a situação dos brasileiros em Gaza e a necessidade da criação de um corredor humanitário que permita a saída dos estrangeiros, assim como a entrada de remédios e água no território.