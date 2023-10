Kemaliye, a cidade turca agraciada com o nome do pai do país

Erguida contra a luz, aos pés do penhasco que paira sobre Kemaliye, a estátua dourada de Mustafa Kemal Atatürk - pai da nação turca - relembra o passado glorioso desta pequena cidade localizada no leste do país. Atatürk, que significa "pai dos turcos", utilizou seu nome para premiar a fidelidade deste povoado na região da Anatólia Oriental, situada entre as montanhas que cercam o rio Eufrates, a 1.200 km a leste de Istambul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O país inteiro gostaria de ter seu nome, mas ele nunca teria aceitado", garante um hoteleiro aposentado, Haci Omer Yalçinkayalar, que aos 73 anos é fã do fundador da República da Turquia, nascida das cinzas do Império Otomano em 29 de outubro de 1923.

O general Mustafa Kemal, herói da batalha de Galípoli contra os Aliados durante a Primeira Guerra Mundial, combatia desde 1919 os países ocidentais que ocupavam o império desmembrado, para fundar a nação independente que desejava. As forças de Kemal encontraram grandes dificuldades às portas de Ancara, em 1921, quando o líder recebeu um telegrama dos notáveis de Egin, uma cidade comercial metade armênia, no cruzamento de Anatólia e do Cáucaso. "Caro Paxá, temos 500 cavaleiros prontos para partir ao seu comando", diziam eles, relatou Haci Omer. Localizada na rota de comboios em direção a Bagdá, Irã e Geórgia, Egin era uma cidade próspera - conforme indicam suas casas de pedra e madeira, construídas na encosta da montanha, que em 2021 justificaram o pedido para entrar na lista de patrimônio mundial da Unesco.

O distrito tinha, então, aproximadamente 20.000 habitantes, dos quais cerca de 6 mil já na área de Kemaliye, frente aos 1.500 moradores atualmente. No final, revela que "não houve necessidade" de enviar os cavaleiros, mas Mustafa Kemal não esqueceu o gesto. Um ano depois, ele escreveu para a Câmara Municipal de Egin para oferecer seu nome à cidade. "Isso nos honra: com a República, acessamos a civilização. Nos foi dado de presente", conclui Yalçinkayalar, que dedica sua aposentadoria à história da cidade.

Ao pé da estátua, uma placa lembra que "para agradecer ao distrito pelo apoio dado à luta nacional, seu nome foi trocado de Egin para Kemaliye". Desde então, o dia 29 de outubro, dia da proclamação da República, é marcado por grandes celebrações: concertos, torneios de futebol, conferências, banquetes e outras comemorações. Na família de Güzide Tufekçi, a história é transmitida com paixão: a ex-professora de literatura de 60 anos, entusiasta do kemalismo, relembra o que as mulheres devem a Mustafa Kemal e à República.