Junto a Lula, Putin pede acesso 'sem obstáculos' para ajuda humanitária em Gaza

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta segunda-feira (23) um acesso "sem obstáculos" da ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, alvo de bombardeios do Exército israelense, durante uma conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Kremlin, ambos "expressaram sua grande preocupação com o crescente número de vítimas civis e ressaltaram a importância fundamental de um rápido cessar-fogo, da retirada dos cidadãos estrangeiros de Gaza e da garantia do acesso sem obstáculos da ajuda humanitária ao enclave".

De acordo com Moscou, Putin e Lula também pediram "medidas urgentes e eficazes no âmbito das Nações Unidas para solucionar a crise". O Brasil assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU durante o mês de outubro.