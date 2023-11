Jenni Hermoso volta a treinar com a seleção espanhola

A campeã mundial Jenni Hermoso voltou nesta segunda-feira (23) a treinar com a seleção espanhola de futebol, pela primeira vez após o escândalo do beijo forçado que o ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, lhe deu durante as comemorações da conquista do título mundial em agosto.

A jogadora do mexicano Pachuca, de 33 anos, participou no treino colectivo da equipe realizado em Las Rozas, nos arredores de Madri, apoiada pelos aplausos de dezenas de meninas que compareceram apesar do mau tempo.

Depois de deixá-la de fora da primeira lista, a nova treinadora Montse Tomé convocou a camisa 10 de 'La Roja' para os próximos jogos da Liga das Nações, que serão disputados na sexta-feira contra a Itália e no dia 31 de outubro contra a Suíça.