Israel bombardeia Gaza com ataques aéreos e Netanyahu convoca gabinete de guerra

Na madrugada desta segunda-feira, 23, Israel realizou uma série de ataques aéreos na Faixa de Gaza, enquanto as aeronaves atingiram o sul do Líbano durante a noite, resultando em uma escalada do conflito na região. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência com os principais generais e gabinete de guerra para avaliar a situação.

Os ataques israelenses tiveram como alvo principal o centro e o norte de Gaza, de acordo com informações da mídia palestina. O exército informou que atingiu "mais de 320 alvos militares na Faixa de Gaza" nas últimas 24 horas. "Os alvos terroristas atacados incluíam túneis onde estavam terroristas do Hamas, dezenas de centros de comando operacional ( ) e terroristas da Jihad Islâmica, complexos militares e postos de observação", afirmou o exército em comunicado.

Conforme a mídia local, os bombardeios também aconteceram em áreas onde civis palestinos foram instruídos a buscar refúgio, depois que um pequeno carregamento de ajuda foi autorizado a entrar no território.