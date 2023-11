Irã organiza reunião diplomática para reconciliar Azerbaijão e Armênia

Os chefes da diplomacia armênia, azerbaijana, russa, turca e iraniana se reuniram nesta segunda-feira (23) em Teerã para tentar reduzir as tensões entre Baku e Ierevan, desde a vitória relâmpago do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, um enclave até então nas mãos de separatistas armênios.

A reunião coincidiu, no entanto, com o início dos exercícios militares do Azerbaijão com a Turquia, perto da fronteira com a Armênia.

Segundo o Ministério da Defesa do Azerbaijão, as manobras ocorrem em Baku, a capital, no enclave azerbaijano de Nakhchivan, que faz fronteira com Armênia, Turquia e Irã, assim como em "territórios libertados".