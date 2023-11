Irã e Rússia denunciam intervencionismo de UE e EUA em tensões entre Azerbaijão e Armênia

Irã e Rússia denunciaram durante uma reunião, nesta segunda-feira (23), o que para eles é intervencionismo europeu e americano nas relações entre o Azerbaijão e a Armênia, tensas desde a vitória azerbaijana em Nagorno-Karabakh, um enclave até então nas mãos de separatistas armênios.

Os chefes da diplomacia armênia, azerbaijana, russa, turca e iraniana se reuniram em Teerã para tentar reduzir as tensões entre Baku e Ierevan, sem a participação dos países ocidentais.

A reunião coincidiu com o início dos exercícios militares do Azerbaijão com a Turquia, perto da fronteira com a Armênia.