Inteligência Artificial abala mercado editorial

A Inteligência Artificial (IA) pode escrever como Salman Rushdie? O célebre autor é cético sobre isso. E o mundo editorial reunido na Feira do Livro de Frankfurt não esconde sua preocupação com a ideia de conteúdos gerados por computador.

Como muitos outros setores, o mundo dos livros está em ebulição com a revolução tecnológica provocada por programas de Inteligência Artificial como o ChatGPT.

Os atores desta indústria mostram "um profundo sentimento de insegurança", afirma Juergen Boos, diretor da Feira do Livro de Frankfurt, a maior do mundo, que terminou no domingo e foi marcada por inúmeros debates sobre o tema.