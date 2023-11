Hamas anuncia libertação de mais duas reféns

O movimento islamista palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira (23) que libertou duas mulheres sequestradas durante seu ataque em território israelense no último dia 7, que estavam retidas na Faixa de Gaza, território sob seu controle.

O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou que as duas reféns foram libertadas "por razões humanitárias urgentes", graças à mediação do Catar e do Egito. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que facilitou a libertação das reféns.

O gesto, anunciado três dias após a libertação de duas americanas, não foi confirmado por autoridades israelenses. No entanto, a imprensa de Israel identificou as duas mulheres como Yocheved Lifshitz e Nurit Kuper, octogenárias do kibutz Nir Oz capturadas com seus maridos durante o ataque do dia 7. Já a imprensa do Egito informou que duas reféns libertadas pelo Hamas haviam chegado ao posto fronteiriço de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.