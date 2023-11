Guilherme Santos conquista medalha de ouro nos 100m livre no Pan; Stephanie Balduccini é prata

O bronze ficou com o também americano Jonathan Kulow. No quadro de medalhas desta modalidade, os Estados Unidos continuam dominando com 8 medalhas de ouro, seguidos do Canadá com cinco e do Brasil com quatro. Nenhum outro país subiu ao topo do pódio até o momento.

Guilherme Santos, de 20 anos, também acumula três ouros após triunfos com a equipe brasileira mista 4x100 livre e 4x100 livre masculino.

O brasileiro Guilherme Santos conquistou a medalha de ouro nos 100m livre masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 nesta segunda-feira (23) ao superar o americano Brooks Curry, medalhista de ouro no revezamento em Tóquio-2020, com o tempo de 48,06 segundos.

Nos 100 metros livre feminino, a brasileira Stephanie Balduccini levou a prata (54,13) e a canadense Maggie Mac Neil, uma das estrelas do Pan em Santiago, conquistou sua terceira medalha de ouro com uma vitória retumbante.

Mac Neil, vencedora do ouro olímpico em Tóquio 2020, venceu com o tempo de 53,64 segundos, quebrando seu segundo recorde pan-americano nesta edição da capital chilena. A melhor marca anterior nesta prova era da bahamense Arianna Vanderpool-Wallace com 53,83.

A medalha de bronze ficou com a americana Catie de Loof (54,50), um dos destaques do 'Team USA' no Pan e medalhista de bronze em Tóquio-2020.

Mac Neil, nascida na China e adotada ainda bebê por uma família canadense, conquistou outras duas medalhas de ouro em sua jornada em Santiago-2023: os 100m borboleta individuais, na qual também bateu recorde pan-americano, e o revezamento 4x100m livre feminino, além do bronze no 4x100 livre misto.

A canadense de 23 anos ainda disputará outras três provas da natação em Santiago-2023, que termina na quarta-feira no Centro Aquático do complexo esportivo do Estádio Nacional.