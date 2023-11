Greve no setor automotivo dos EUA chega à maior fábrica da Stellantis

O sindicato do setor de automóveis dos Estados Unidos UAW (na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira (23) que vai estender sua greve por melhores salários a uma grande fábrica de picapes do grupo Stellantis no estado do Michigan.

Com isso, 6.800 trabalhadores desta fábrica de caminhonetes RAM, "a maior e mais lucrativa" do grupo localizada em Sterling Heights, somam-se à suspensão dos trabalhos, elevando o número total de grevistas nas fábricas das empresas Stellantis, Ford e GM para mais de 40.000 funcionários.

O total de membros do UAW é de 146.000, distribuídos pelos "três grandes" de Detroit. Pela primeira vez, o trio enfrenta uma greve ao mesmo tempo.